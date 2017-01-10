НАПК будет проверять декларации чиновников в течение 180 дней - Р.Радецкий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Порядок проведения проверки е-деклараций будет предусматривать максимальный срок проведения - 180 дней. Об этом во время брифинга во вторник заявил заместитель главы НАПК Руслан Радецкий, передает корреспондент УНН.
"Проверка начинается после выявления оснований для такой проверки... нами проработано и принято во внимание замечание Министерства юстиции и определено, что проверка может проводиться в течение 180 дней со дня выявления оснований", - сказал Руслан Радецкий.
Он уточнил, что основанием для проведения проверки достоверности деклараций будет информация, которая будет поступать из СМИ, органов власти, интернета.
Также он отметил, что сроки проверки могут быть продлены или она может быть приостановлена в случае, если требуется разрешение суда на доступ к банковским счетам в Украине, а также доступ к иностранным счетам субъектов проверки.
"180 дней (максимальный срок проверки - ред.) ... на сегодняшний день разрабатываются технические возможности технической проверки", - уточнил он, добавив, что с помощью компьютерной программы будут сравниваться данные декларации с информацией от органов государственной власти.
Кроме того, информация будет проверяться в ручном режиме с помощью запросов в органы государственной власти и сопоставления полученной информации.
В случае неподачи декларации, НАПК будет направлять соответствующие материалы в правоохранительные органы.
При этом полная проверка деклараций заработает по словам Р.Радецкого после регистрации порядка проведения проверки Минюстом.
Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет более ста деклараций.