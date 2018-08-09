НАЗК передало до суду протоколи на директора "Укрспецзв’язку"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. До суду направлено ще 10 протоколів за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані та е-декларацій. Про це заявила прес-служба Агентства, передає УНН.
“НАЗК на останньому засіданні прийняло рішення про направлення до суду ще 10-ти протоколів про адміністративні правопорушення щодо неповідомлення/несвоєчасного повідомлення посадовцями про суттєві зміни у майновому стані та несвоєчасного подання декларацій”, — йдеться у повідомленні.
Протоколи, що стосуються повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, складено стосовно директора Казенного підприємства “Укрспецзв’язок” Компанець Анатолія Миколайовича, депутата Запорізької обласної ради Михайської Наталі Вікторівни, заступника директора Департаменту — начальника управління супроводження судових спорів Департаменту адміністративного оскарження та судового супроводження ДФС Фатьянова Руслана Олександровича.
Так, Анатолій Компанець у березні 2017 року придбав автомобіль MAZDA CX-5 вартістю 383 476 гривень, однак повідомлення про суттєві зміни не подав.
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Руслан Фатьянов несвоєчасно повідомив Національне агентство про придбання квартири вартістю 372 533 гривень.
Чотири протоколи складено стосовно депутата Наталі Михайської, яка перебуваючи одночасно на посаді в.о. фінансового директора Управління директорів ПАТ “Запоріжсталь” неодноразово у 2017 році отримувала від цього підприємства дохід у вигляді частини заробітної плати та бонусів, кожний з яких становить суму, що передбачає подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Однак всі повідомлення депутат подала несвоєчасно.
Не дотримались вимог ЗУ “Про запобігання корупції” та несвоєчасно подали декларації колишній член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Гордієнко Оляна Павлівна (після звільнення за 2017 рік), старший слідчий в особливо важливих справах ГПУ Климович Федір Сергійович (щорічна за 2017 рік) та колишній директор Державної освітньої установи "Навчально-методичний центр з питань якості освіти Смирнов Олександр Олегович (щорічна за 2016 рік).
Нагадаємо, НАЗК внесло припис Авакову.