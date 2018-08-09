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НАПК передало в суд протоколы на директора "Укрспецсвязи"

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. В суд направлено еще 10 протоколов по результатам осуществления контроля  за своевременностью представления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии и е-деклараций. Об этом заявила пресс-служба Агентства, передает УНН.

НАПК передало в суд протоколы на директора "Укрспецсвязи"

“НАПК на последнем заседании приняло решение о направлении в суд еще 10-ти протоколов об административных правонарушениях по несообщению/несвоевременному сообщению должностными лицами о существенных изменениях в имущественном состоянии и несвоевременному представлению деклараций”, — говорится в сообщении.

Протоколы, касающиеся сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, составлены в отношении директора Казенного предприятия “Укрспецсвязь” Компанеца Анатолия Николаевича, депутата Запорожского областного совета Михайскрй Наталии Викторовны, заместителя директора Департамента — начальника управления сопровождения судебных споров Департамента административного обжалования и судебного сопровождения ГФС Фатьянова Руслана Александровича.

Так, Анатолий Компанец в марте 2017 года приобрел автомобиль MAZDA CX-5 стоимостью 383 476 гривен, однако сообщение о существенных изменениях не подал.

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Руслан Фатьянов несвоевременно сообщил Национальному агентству о приобретении квартиры стоимостью 372 533 гривен.

Четыре протокола составлены в отношении депутата Натальи Михайской, которая находясь одновременно в должности и.о. финансового директора Управления директоров ОАО “Запорожсталь” неоднократно в 2017 году получала от этого предприятия доход в виде части заработной платы и бонусов, каждый из которых составляет сумму, которая предусматривает уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии. Однако все сообщения депутат подала несвоевременно.

Не придерживались требований ЗУ “О предупреждении коррупции” и несвоевременно подали декларации бывший член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Гордиенко Оляна Павловна (после увольнения за 2017 год), старший следователь по особо важным делам ГПУ Климович Федор Сергеевич (ежегодная за 2017 год) и бывший директор Государственного образовательного учреждения "Учебно-методический центр по вопросам качества образования Смирнов Александр Олегович (ежегодная за 2016).

Напомним, НАПК внесло предписание Авакову.

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