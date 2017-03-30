НАЗК не змогло провести засідання через відсутність кворуму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції не змогло провести засідання через відсутність кворуму. Про це повідомляє журналіст Євген Солонина у Twitter, передає УНН.
“Корчак: члени НАЗК не налаштовані працювати, тому закриваю засідання”, — написав Є.Солонина.
За його словами, члени НАЗК не змогли провести засідання через відсутність кворуму, тому голова Нацагентства Наталія Корчак його закрила.
Варто зазначити, що голова НАЗК звинуватила свого заступника Руслана Радецького у непрофесійності і проблемах з перевіркою декларацій. На що Р.Радецький повідомив, що Нацагентство почало перевірку декларацій, однак не може перевіряти певні категорії. Він зокрема зазначив, що бракує людей, ресурсів, і НАЗК не надали доступ до реєстрів.
При цьому член НАЗК Руслан Рябошапка заявив, що Н.Корчак після критики уряду не може залишатися керівником відомства.
“Я не піду у відставку, маю на це законне право”, — заявила у відповідь Н.Корчак.
Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав голову і членів НАЗК піти у відставку.