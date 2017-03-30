НАПК не смогло провести заседание из-за отсутствия кворума
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции не смогло провести заседание из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает журналист Евгений Солонина в Twitter, передает УНН.
“Корчак: члены НАПК не настроены работать, потому закрываю заседание”, — написал Е.Солонина.
По его словам, члены НАПК не смогли провести заседание из-за отсутствия кворума, поэтому председатель Нацагентства Наталья Корчак его закрыла.
Стоит отметить, что председатель НАПК обвинила своего заместителя Руслана Радецкого в непрофессионализме и проблемах с проверкой деклараций. На что Р.Радецкий сообщил, что Нацагентство начало проверку деклараций, однако не может проверять определенные категории. Он в частности отметил, что не хватает людей, ресурсов, и НАПК не предоставили доступ к реестрам.
При этом член НАПК Руслан Рябошапка заявил, что Н.Корчак после критики правительства не может оставаться руководителем ведомства.
“Я не уйду в отставку, имею на это законное право”, — заявила в ответ Н.Корчак.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал председателя и членов НАПК уйти в отставку.