НАЗК не закупило обладнання, хоча й отримало на це фінансування – П.Петренко

“НАЗК отримало 600 млн грн фінансування, з них 170 мільйонів — на адмінвитрати, з яких 65 млн грн — на закупівлю "заліза", тобто технічного обладнання, серверів, стійок, кабелів”, — повідомив міністр.

За його словами, “ще на початку січня цього року прем’єр-міністр проводив з ними (НАЗК — ред.) нараду, на якій доручив їм термінове проведення закупівлі, аби забезпечити нормальне проходження другої хвилі декларування — без тієї ганьби, яка відбувається зараз”.

“Вони отримали це доручення, але не оголосили жодного тендеру, не закупили обладнання, і ми зараз знову маємо ситуацію, коли всі державні органи всім миром включаються і виконують те, чого вони не повинні робити”, — зазначив П.Петренко.



Нагадаємо, за дорученням прем’єр-міністра Мін’юст розпочав роботу над законопроектом, який має внормувати діяльність НАЗК.