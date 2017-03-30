НАПК не закупило оборудование, хотя и получило на это финансирование – П.Петренко

“НАПК получило 600 млн грн финансирования, из них 170 миллионов — на админрасходы, из которых 65 млн грн — на закупку "железа", то есть технического оборудования, серверов, стоек, кабелей”, — сообщил министр.

По его словам, “еще в начале января этого года премьер-министр проводил с ними (НАПК — ред.) совещание, на котором поручил им срочное проведение закупки, чтобы обеспечить нормальное прохождение второй волны декларирования — без того позора, который происходит сейчас”.

“Они получили это поручение, но не объявили ни одного тендера, не закупили оборудование, и мы сейчас снова имеем ситуацию, когда все государственные органы всем миром включаются и выполняют то, чего они не должны делать”, — отметил П.Петренко.



Напомним, по поручению премьер-министра Минюст начал работу над законопроектом, который должен нормализовать деятельность НАПК.