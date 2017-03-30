НАПК не закупило оборудование, хотя и получило на это финансирование – П.Петренко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции получило финансирование для дооборудования и доработки компьютерной системы, однако этого не сделало, рассказал журналистам министр юстиции Украины Павел Петренко. Об этом сообщает корреспондент УНН.
“НАПК получило 600 млн грн финансирования, из них 170 миллионов — на админрасходы, из которых 65 млн грн — на закупку "железа", то есть технического оборудования, серверов, стоек, кабелей”, — сообщил министр.
По его словам, “еще в начале января этого года премьер-министр проводил с ними (НАПК — ред.) совещание, на котором поручил им срочное проведение закупки, чтобы обеспечить нормальное прохождение второй волны декларирования — без того позора, который происходит сейчас”.
“Они получили это поручение, но не объявили ни одного тендера, не закупили оборудование, и мы сейчас снова имеем ситуацию, когда все государственные органы всем миром включаются и выполняют то, чего они не должны делать”, — отметил П.Петренко.
Напомним, по поручению премьер-министра Минюст начал работу над законопроектом, который должен нормализовать деятельность НАПК.