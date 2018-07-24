НАЗК направило до суду протоколи на місцевих урядовців Поділля

“За рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції направлено до суду ще 4 протоколи про адміністративні правопорушення у зв’язку з недотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів”, — йдеться у повідомленні.



Протоколи складено стосовно депутата Могилів-Подільської районної ради Вінницької області Сергія Ісайка та посадової особи Монастириської міської ради Тернопільської області Оксани Андрусів.



Національне агентство встановило, що Сергій Ісайко не повідомив про реальний конфлікт інтересів на засіданні районної ради та засіданні постійної комісії ради під час розгляду питання щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надаються в оренду сільськогосподарському ТОВ “Прогрес”, та на засіданні ради взяв участь у голосуванні щодо цього проекту рішення.



При цьому у депутата був наявний приватний інтерес, зумовлений бажанням зберегти існуючі межі орендованих ним земельних ділянок, які він використовує для ведення сільського господарства та на межі яких накладаються межі земельних ділянок ТОВ “Прогрес”.



В умовах реального конфлікту інтересів прийняла рішення і Оксана Андрусів, а саме: у складі конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади у міській раді підтримала голосуванням кандидатуру своєї троюрідної сестри, з якою вона перебуває у дружніх стосунках.

Нагадаємо, НАЗК передало до суду 7 адмінпротоколів на депутата Журжія і силовиків.