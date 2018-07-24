НАПК направило в суд протоколы на местных чиновников Подолья
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В суд направлено 4 протокола о нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“По решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции направлены в суд еще 4 протокола об административных правонарушениях в связи с несоблюдением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов”, — говорится в сообщении.
Протоколы составлены в отношении депутата Могилев-Подольского районного совета Винницкой области Сергея Исайко и должностного лица Монастырисского городского совета Тернопольской области Оксаны Андрусив.
Национальное агентство установило, что Сергей Исайко не сообщил о реальном конфликте интересов на заседании районного совета и заседании постоянной комиссии совета при рассмотрении вопроса об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке земельных участков, предоставляемых в аренду сельскохозяйственному ООО “Прогресс”, и на заседании совета принял участие в голосовании по этому проекту решения.
При этом у депутата присутствовал частный интерес, обусловленный желанием сохранить существующие границы арендованных им земельных участков, которые он использует для ведения сельского хозяйства и на границы которых накладываются границы земельных участков ООО “Прогресс”.
В условиях реального конфликта интересов приняла решение и Оксана Андрусив, а именно: в составе конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности в городском совете поддержала голосованием кандидатуру своей троюродной сестры, с которой она находится в дружеских отношениях.
Напомним, НАПК передало в суд 7 админпротоколов на депутата Журжия и силовиков.