НАПК направило в суд протоколы на местных чиновников Подолья

“По решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции направлены в суд еще 4 протокола об административных правонарушениях в связи с несоблюдением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов”, — говорится в сообщении.



Протоколы составлены в отношении депутата Могилев-Подольского районного совета Винницкой области Сергея Исайко и должностного лица Монастырисского городского совета Тернопольской области Оксаны Андрусив.



Национальное агентство установило, что Сергей Исайко не сообщил о реальном конфликте интересов на заседании районного совета и заседании постоянной комиссии совета при рассмотрении вопроса об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке земельных участков, предоставляемых в аренду сельскохозяйственному ООО “Прогресс”, и на заседании совета принял участие в голосовании по этому проекту решения.



При этом у депутата присутствовал частный интерес, обусловленный желанием сохранить существующие границы арендованных им земельных участков, которые он использует для ведения сельского хозяйства и на границы которых накладываются границы земельных участков ООО “Прогресс”.



В условиях реального конфликта интересов приняла решение и Оксана Андрусив, а именно: в составе конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности в городском совете поддержала голосованием кандидатуру своей троюродной сестры, с которой она находится в дружеских отношениях.

Напомним, НАПК передало в суд 7 админпротоколов на депутата Журжия и силовиков.