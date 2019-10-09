НАЗК направило до суду адмінпротокол стосовно Маркарової
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротокол стосовно міністра фінансів України Оксани Маркарової за декларування недостовірних відомостей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"За результатами повної перевірки декларації за 2017 рік, поданої Оксаною Маркаровою, на той час першим заступником Міністра фінансів України, Національне агентство встановило декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", - йдеться в повідомленні.
За даними Нацагентства, у декларації посадовець не вказала вартість своєї квартири та недостовірно зазначила доходи, отримані нею та членами її сім’ї – чоловіком та дочкою.
"Також суб’єкт декларування не зазначила цінні папери, що належать на праві власності їй та її чоловіку, та вказала недостовірні відомості про наявні у неї та її чоловіка кошти на банківських рахунках. Загалом встановлено декларування недостовірних відомостей на суму 415 тис. гривень", - зазначили у НАЗК.
Окрім того, Нацагентство направило до суду адмінпротокол стосовно народного депутата України попереднього скликання Олександра Супруненка.
"Виявлено недостовірні відомості на загальну суму 292,7 тис. грн у декларації за 2017 рік (виправленій), поданій народним депутатом України VIII скликання Олександром Супруненком. Народний депутат не задекларував нежиле приміщення, що належить дружині, а також свій дохід та дохід дружини у вигляді страхових виплат", - повідомили у НАЗК.
Нагадаємо, НАЗК викликала міністра фінансів України Оксану Маркарову для надання пояснень.
У НАЗК Маркарова заявила, що не погоджується з адмінпротоколом, який був на неї складений, і готується судитися з НАЗК.