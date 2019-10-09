НАПК направило в суд админпротокол в отношении Маркаровой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Украины Оксаны Маркаровой за декларирование недостоверных сведений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"По результатам полной проверки декларации за 2017 год, представленной Оксаной Маркаровой, в то время первым заместителем Министра финансов Украины, Национальное агентство установило декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.
По данным Нацагентства, в декларации чиновник не указала стоимость своей квартиры и недостоверно отметила доходы, полученные ею и членами ее семьи - мужем и дочерью.
"Также субъект декларирования не указала ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности ей и ее мужу, и указала недостоверные сведения об имеющихся у нее и ее мужа средствах на банковских счетах. Всего установлено декларирование недостоверных сведений на сумму 415 тыс. гривен", - отметили в НАПК.
Кроме того, Нацагентство направило в суд админпротокол в отношении народного депутата Украины предыдущего созыва Александра Супруненко.
"Обнаружены недостоверные сведения на общую сумму 292,7 тыс. грн в декларации за 2017 год (исправленной), поданной народным депутатом Украины VIII созыва Александром Супруненко. Народный депутат не задекларировал нежилое помещение, принадлежащее жене, а также свой доход и доход жены в виде страховых выплат", - сообщили в НАПК.
Напомним, НАПК вызвала министра финансов Украины Оксану Маркарову для дачи объяснений.
В НАПК Маркарова заявила, что не согласна с админпротоколом, который был на нее составлен, и готовится судиться с НАПК.