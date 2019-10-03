Маркарова готується судитися з НАЗК через адмінпротокол
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Оксана Маркарова заявила у НАЗК, що не погоджується з адмінпротоколом. який був на неї складений. Про це Міністр фінансів України Оксана Маркарова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Міністр фінансів написала, що оскільки в НАЗК запросили її публічно, то й про результат потрібно інформувати публічно.
"Перевірено 3 роки: 2015, 2016, 2017 роки. Складено щодо мене один Протокол за 2017 рік про адмінпорушення щодо "недостовірної" на думку НАЗК вартості декларування квартири, моєї зарплати в Мінфіні і грошових коштів на рахунках та деяких незначних доходів загалом на сумму більше 100, але меншу 250 мінімумів. З протоколом не погоджуюсь, тому готуюсь надавати ці ж самі пояснення в суді", - йдеться у повідомленні.
Міністр фінансів заявила, що все задекларувала, і не має конфлікту інтересів.
Нагадаємо, НАЗК викликала Оксану Маркарову для надання пояснень.