Маркарова готовится судиться с НАПК из-за админпротокола
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Оксана Маркарова заявила в НАПК, что не согласна с админпротоколом. который был на нее составлен. Об этом Министр финансов Украины Оксана Маркарова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
Министр финансов написала, что поскольку в НАПК пригласили ее публично, то и о результате нужно информировать публично.
"Проверено 3 года: 2015, 2016, 2017 годы. Составлен по мне один Протокол за 2017 год об админнарушении по "недостоверной" по мнению НАПК стоимости декларирования квартиры, моей зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и некоторых незначительных доходов в целом на сумму более 100, но меньше 250 минимумов. С протоколом не согласна, поэтому готовлюсь предоставлять эти же объяснения в суде", - говорится в сообщении.
Министр финансов заявила, что все задекларировала, и не имеет конфликта интересов.
Напомним, НАПК вызвала Оксану Маркарову для дачи объяснений.