НАЗК направило до суду 4 адмінпротоколи щодо невчасного подання е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 4 адміністративних протоколи про несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.
Згідно з протоколами, уповноважена особа НАЗК встановила випадки несвоєчасного подання декларацій працівниками міністерств освіти та науки, екології, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації, які є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік без поважних причин.
Документи складено відповідно до статті 12 Закону України “Про запобігання корупції” та Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів НАЗК.
В НАЗК нагадали, що протоколи складено за результатами першого етапу е-декларування для осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, який закінчився 30 жовтня 2016 року.
Як повідомляв УНН, наразі вже подано 296,5 тис. щорічних декларацій за минулий рік.