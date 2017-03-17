НАПК направило в суд 4 админпротокола по несвоевременной подаче электронной декларации

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 18536 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111811 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127153 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135859 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128130 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119781 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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КИЕВ. 17 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 4 административных протокола о несвоевременном представлении деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.

Согласно протоколам, уполномоченное лицо НАПК установило случаи несвоевременного представления деклараций работниками министерств образования и науки, экологии, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Соломенской районной в г. Киеве государственной администрации, которые являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 год без уважительных причин.

Документы составлены в соответствии со статьей 12 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Порядком оформления протоколов об административных правонарушениях и внесения предписаний НАПК.

В НАПК напомнили, что протоколы составлены по результатам первого этапа е-декларирования для лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, который закончился 30 октября 2016 г.

Как сообщал УНН, сейчас уже подано 296,5 тыс. ежегодных деклараций за прошлый год.

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