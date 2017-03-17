НАПК направило в суд 4 админпротокола по несвоевременной подаче электронной декларации

Согласно протоколам, уполномоченное лицо НАПК установило случаи несвоевременного представления деклараций работниками министерств образования и науки, экологии, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Соломенской районной в г. Киеве государственной администрации, которые являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 год без уважительных причин.

Документы составлены в соответствии со статьей 12 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Порядком оформления протоколов об административных правонарушениях и внесения предписаний НАПК.

В НАПК напомнили, что протоколы составлены по результатам первого этапа е-декларирования для лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, который закончился 30 октября 2016 г.

Как сообщал УНН, сейчас уже подано 296,5 тыс. ежегодных деклараций за прошлый год.