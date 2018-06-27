НАЗК направило до суду адмінпротокол на нардепа Дейдея

"У зв’язку з недотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю та отримання подарунків до суду направлено ще 5 протоколів про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюється, агентство склало протокол стосовно народного депутата України Євгена Дейдея. Так, було встановлено, що Євген Дейдей у вересні 2017 року всупереч вимогам пункту 3 частини першої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) і частин другої та третьої статті 8 Закону України «Про статус народного депутата України», користуючись депутатськими повноваженнями задля задоволення приватного інтересу, здійснював дії на користь себе під час направлення депутатського звернення до Генерального прокурора України.



Такі дії містять ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачено частиною другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів.



Крім того, за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено протоколи за частинами першою та другою статті 172-7 КУпАП щодо начальника Держлікслужби у Кіровоградській області Лілії Панфілової, яка підписала наказ про виплату премій працівникам служби, при цьому не залишила без премії і себе.

За порушення встановлених статтею 25 Закону обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю складено протокол за частиною першою статті 172-4 КУпАП стосовно начальника одного з відділів Пологівської РДА Запорізької області Анатолія Діхтяра. Посадовець виконував роботу голови державної екзаменаційної комісії у закладі вищої освіти, яка не є безпосередньо викладацькою (або педагогічною) діяльністю.



Також складено протокол за частиною першою статті 172-5 КУпАП стосовно провідного лікаря ветеринарної медицини прикордонного інспекційного пункту Одеської регіональної служби Держветсанконтролю Катерини Збудчак. Встановлено, що лікар отримала у власність подарунок (станцію технічного обслуговування) від громадянки, яка не є їй близькою особою, чим порушила встановлені статтею 23 Закону обмеження щодо одержання подарунків.

Як повідомляв УНН, НАЗК передало 4 висновки і 5 протоколів до суду.