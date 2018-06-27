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НАПК направило в суд админпротокол на нардепа Дейдея

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. По решению НАПК направлено в суд еще 5 протоколов об административных правонарушениях в отношении народного депутата и четырех государственных служащих. Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает УНН.

“В связи с несоблюдением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью и получения подарков в суд направлено еще 5 протоколов об административных правонарушениях”, — говорится в сообщении.

Как объясняется, агентство составило протокол в отношении народного депутата Украины Евгения Дейдея. Так, было установлено, что Евгений Дейдей в сентябре 2017 года вопреки требованиям пункта 3 части первой статьи 28 Закона Украины “О предотвращении коррупции” (далее — Закон) и частей второй и третьей статьи 8 Закона Украины “О статусе народного депутата Украины”, пользуясь депутатскими полномочиями для удовлетворения частного интереса, совершал действия в интересах себя при направлении депутатского обращения к Генеральному прокурору Украины.

Такие действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях — совершение действий в условиях реального конфликта интересов.

Кроме того, за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлены протоколы по частям первой и второй статьи 172-7 КУоАП в отношении начальника Гослекслужбы в Кировоградской области Лилии Панфиловой, которая подписала приказ о выплате премий работникам службы, не забыв и о премировании себя.

За нарушение установленных статьей 25 Закона ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью составлен протокол по части первой статьи 172-4 КоАП в отношении начальника одного из отделов Пологовского РГА Запорожской области Анатолия Дихтяра. Чиновник выполнял работу главы государственной экзаменационной комиссии в учреждении высшего образования, которая не является непосредственно преподавательской (или педагогической) деятельностью.

Также составлен протокол по части первой статьи 172-5 КУпАП ведущего ветеринарного врача пограничного инспекционного пункта Одесской региональной службы госветсанконтроля Екатерины Збудчак. Установлено, что врач получила в собственность подарок (станцию ​​технического обслуживания) от гражданки, которая не является ей близким лицом, чем нарушила установленные статьей 23 Закона ограничения относительно получения подарков.

Как сообщал УНН, НАПК передало 4 вывода и 5 протоколов в суд.

Украинские Национальные Новости

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