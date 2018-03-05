НАЗК направило до Антикорупційного бюро 7 висновків про порушення в деклараціях високопосадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції з початку проведення повних перевірок е-декларацій направило до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції 22 обґрунтовані висновки. Сім висновків направлені до НАБУ. Про це УНН повідомили у прес-службі Національного агентства з писать запобігання корупції.
Серед посадовців щодо яких затверджені висновки — народні депутати, міністр, прокурори, голови, їх заступники та депутати місцевих рад, державні службовці категорії “Б” тощо. За результатами перевірок декларацій таких осіб встановлено відображення в них недостовірних відомостей на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. З урахуванням підслідності до Національного антикорупційного бюро України направлено 7 обґрунтованих висновків, до органів Національної поліції — 10, до органів прокуратури — 5.
Нагадаємо, відповідальність за таке правопорушення передбачена статтею 366 — 1 Кримінального кодексу України. Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України “Про запобігання корупції” у разі виявлення ознак такого правопорушення Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. Висновок Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про вчинене правопорушення.
У Національне агентство також зазначили, що затвердження обґрунтованого висновку, направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не є свідченням вчинення особою правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування.
Нагадаємо, днями НАЗК розпочало повну перевірку е-декларацій ще 17-ти осіб, серед яких 7 депутатів та 4 судді.