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НАЗК направило до Антикорупційного бюро 7 висновків про порушення в деклараціях високопосадовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції з початку проведення повних перевірок е-декларацій направило до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції 22 обґрунтовані висновки. Сім висновків направлені до НАБУ. Про це УНН повідомили у прес-службі Національного агентства з писать запобігання корупції.

Серед посадовців щодо яких затверджені висновки — народні депутати, міністр, прокурори, голови, їх заступники та депутати місцевих рад, державні службовці категорії “Б” тощо. За результатами перевірок декларацій таких осіб встановлено відображення в них недостовірних відомостей на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. З урахуванням підслідності до Національного антикорупційного бюро України направлено 7 обґрунтованих висновків, до органів Національної поліції — 10, до органів прокуратури — 5.

Нагадаємо, відповідальність за таке правопорушення передбачена статтею 366 — 1 Кримінального кодексу України. Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України “Про запобігання корупції” у разі виявлення ознак такого правопорушення Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. Висновок Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про вчинене правопорушення.

У Національне агентство також зазначили, що затвердження обґрунтованого висновку, направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не є свідченням вчинення особою правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування.

Нагадаємо, днями НАЗК розпочало повну перевірку е-декларацій ще 17-ти осіб, серед яких 7 депутатів та 4 судді.

Українські Національні Новини

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