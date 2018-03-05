НАПК направило в Антикоррупционное бюро 7 выводов о нарушениях в декларациях чиновников

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции с начала проведения полных проверок е-деклараций направило в специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции 22 обоснованные выводы. Семь выводов направлены в НАБУ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Национального агентства по писать предотвращения коррупции.

Среди должностных лиц в отношении которых утверждены выводы - народные депутаты, министр, прокуроры, главы, их заместители и депутаты местных советов, государственные служащие категории "Б" и другие. По результатам проверок деклараций таких лиц установлено отражения в них недостоверных сведений на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. С учетом подследственности в Национальный антикоррупционного бюро Украины направлено 7 обоснованных выводов, в органы Национальной полиции - 10, в органы прокуратуры - 5.

Напомним, ответственность за такое правонарушение предусмотрена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины. Согласно части третьей статьи 12 Закона Украины "О предотвращении коррупции" в случае выявления признаков такого правонарушения Национальное агентство утверждает обоснованный вывод и направляет его другим специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции. Вывод Национального агентства является обязательным для рассмотрения, о результатах которого сообщается не позднее пяти дней после получения уведомления о совершенное правонарушение.

В Национальном агентстве также отметили, что утверждение обоснованного вывода, направлении его в специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции не является свидетельством совершения лицом правонарушения, а основанием для осуществления досудебного расследования.

Напомним, на днях НАПК начало полную проверку электронной декларации еще 17-ти человек, среди которых 7 депутатов и 4 судьи.

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