НАЗК має всі можливості для нормального функціонування - П.Петренко

"Штат НАЗК - понад 300 людей. Це просто дуже погані з їхнього боку відбріхування, чому вони не працюють. Це незалежний орган, який має величезний штат працівників, який всередині може розподілити обов’язки і навантаження на тих працівників, яких вони взяли на роботу. Це той орган, який має великі зарплати. Середня заробітна плата - від 40 до понад 100 тис. грн в цьому держоргані... Тому, вони мають всі можливості для того, щоб нормально функціонувати", - сказав він.

Нагадаємо, директор НАБУ А.Ситник заявив, НАЗК не готове до перевірки другої хвилі е-декларування.