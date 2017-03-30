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НАЗК має всі можливості для нормального функціонування - П.Петренко

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Національне агентство з запобігання корупції має всі можливості для того, щоб нормально функціонувати. Таку заяву, відповідаючи на запитання журналістів, у четвер зробив міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН.

"Штат НАЗК - понад 300 людей. Це просто дуже погані з їхнього боку відбріхування, чому вони не працюють. Це незалежний орган, який має величезний штат працівників, який всередині може розподілити обов’язки і навантаження на тих працівників, яких вони взяли на роботу. Це той орган, який має великі зарплати. Середня заробітна плата - від 40 до понад 100 тис. грн в цьому держоргані... Тому, вони мають всі можливості для того, щоб нормально функціонувати", - сказав він.

Нагадаємо, директор НАБУ А.Ситник заявив, НАЗК не готове до перевірки другої хвилі е-декларування.

 

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