У НАПК есть все возможности для нормального функционирования - П.Петренко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53105 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105356 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162248 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119249 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118222 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113484 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104907 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107242 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155279 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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У НАПК есть все возможности для нормального функционирования - П.Петренко

У НАПК есть все возможности для нормального функционирования - П.Петренко

Киев  •  УНН

 • 8545 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. У Национального агентства по предупреждению коррупции есть все возможности для того, чтобы нормально функционировать. Такое заявление, отвечая на вопрос журналистов, в четверг сделал министр юстиции Павел Петренко, передает УНН.

"Штат НАПК - более 300 человек. Это просто очень плохие с их стороны изворачивание, почему они не работают. Это независимый орган, который имеет огромный штат работников, который внутри может распределить обязанности и нагрузку на работников, которых они взяли на работу. Это тот орган, у которого - большие зарплаты. Средняя заработная плата - от 40 до более 100 тыс. грн в этом госоргане... Поэтому, у них есть все возможности для того, чтобы нормально функционировать", - сказал он.

Напомним, директор НАБУ А.Ситник заявил, что НАПК не готово к проверке второй волны э-декларирования.

 

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