У НАПК есть все возможности для нормального функционирования - П.Петренко

"Штат НАПК - более 300 человек. Это просто очень плохие с их стороны изворачивание, почему они не работают. Это независимый орган, который имеет огромный штат работников, который внутри может распределить обязанности и нагрузку на работников, которых они взяли на работу. Это тот орган, у которого - большие зарплаты. Средняя заработная плата - от 40 до более 100 тыс. грн в этом госоргане... Поэтому, у них есть все возможности для того, чтобы нормально функционировать", - сказал он.

Напомним, директор НАБУ А.Ситник заявил, что НАПК не готово к проверке второй волны э-декларирования.