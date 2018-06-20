НАЗК через е-декларації направило до суду протоколи на чиновників ДФС і Нацполіції

“До суду направлено ще 4 протоколи про адміністративні правопорушення щодо несвоєчасного подання е-декларацій — стосовно депутата Обухівської районної ради Дениса Василя Ярославовича, головного оперуповноваженого-інспектора відділу оперативно-фінансового моніторингу управління запобігання корупції та оперативно-фінансового моніторингу Національної поліції Герасименка В’ячеслава Петровича та головного державного інспектора відділу інформаційно-аналітичного забезпечення митних інновацій ДФС Ткачука Євгена Анатолійовича”, — йдеться у повідомленні.

Так, Василь Денис подав щорічну декларацію за 2016 рік лише у березні цього року, після отримання від Національного агентства повідомлення про встановлення факту неподання ним відповідної декларації.

Крім того, Євген Ткачук з порушенням визначених ЗУ “Про запобігання корупції” строків подав декларацію після звільнення за 2016 рік, а В’ячеслав Герасименко несвоєчасно подав 2 декларації — перед звільненням та після звільнення за 2017 рік.

Як зазначається, таке правопорушення тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у вигляді накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Національне агентство також зазначає, що складення протоколу і передача його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення у судовому порядку.

Нагадаємо, 19 червня НАЗК винесло припис в.о. міністра фінансів Маркаровій.