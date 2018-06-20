НАПК из-за э-деклараций направило в суд протоколы на чиновников ГФС и Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В суд направлены еще 4 протокола об административных правонарушениях относительно несвоевременного представления электронных деклараций. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции, передает УНН.
“В суд направлены еще 4 протокола об административных правонарушениях относительно несвоевременного представления электронной декларации — в отношении депутата Обуховского районного совета Дениса Василия Ярославича, главного оперуполномоченного-инспектора отдела оперативно-финансового мониторинга управления предупреждения коррупции и оперативно-финансового мониторинга Национальной полиции Герасименко Вячеслава Петровича и главного государственного инспектора отдела информационно-аналитического обеспечения таможенных инноваций ГФС Ткачука Евгения Анатольевича”, - говорится в сообщении.
Так, Василий Денис подал ежегодную декларацию за 2016 год только в марте этого года, после получения от Национального агентства сообщения об установлении факта непредставления им соответствующей декларации.
Кроме того, Евгений Ткачук с нарушением определенных ЗУ “О предупреждении коррупции” сроков подал декларацию после увольнения за 2016 год, а Вячеслав Герасименко несвоевременно подал 2 декларации — перед увольнением и после увольнения за 2017 год.
Как отмечается, такое правонарушение влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в виде наложения штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Национальное агентство также отмечает, что составление протокола и передача его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.
Напомним, 19 июня НАПК вынесло предписание и.о. министра финансов Маркаровой.