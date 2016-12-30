Найвищий у світі підвісний транспортний міст відкрили у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міст, що здіймається на 565 метрів над ущелиною, відкрили для руху транспорту на південному заході Китаю, передає УНН з посиланням на CCTV.
Міст, який вважається найвищим у світі і еквівалентний 200-поверховому будинку, сполучає гірські провінції Юньнань і Гайджоу.
Тепер, замість п’яти годин, як було раніше, від початкового до кінцевого пункту можна дістатися за півтори години.
Будівництво навісного моста розпочалося 2013 року і обійшлося у близько 143 млн доларів.
Як повідомляв УНН, найдовший у світі скляний міст закрили через перебір туристів.