Найвищий у світі підвісний транспортний міст відкрили у Китаї

Міст, який вважається найвищим у світі і еквівалентний 200-поверховому будинку, сполучає гірські провінції Юньнань і Гайджоу.

Тепер, замість п’яти годин, як було раніше, від початкового до кінцевого пункту можна дістатися за півтори години.

Будівництво навісного моста розпочалося 2013 року і обійшлося у близько 143 млн доларів.

Як повідомляв УНН, найдовший у світі скляний міст закрили через перебір туристів.