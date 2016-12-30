Самый высокий в мире подвесной транспортный мост открыли в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Мост, который поднимается на 565 метров над ущельем, открыли для движения транспорта на юго-западе Китая, передает УНН со ссылкой на CCTV.
Мост, который считается самым высоким в мире и эквивалентен 200-этажному дому, соединяет горные провинции Юньнань и Гайджоу.
Теперь, вместо пяти часов, как было раньше, от начального до конечного пункта можно добраться за полтора часа.
Строительство навесного моста началось в 2013 году и обошлось в около 143 млн долларов.
Как сообщал УНН, самый длинный в мире стеклянный мост закрыли из-за перебора туристов.