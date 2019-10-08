Найвищий рівень пожежної небезпеки зберігається в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки утримається в Україні найближчі дві доби. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"8-9 жовтня в Тернопільській, Черкаській, Одеській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму утримається надзвичайна пожежна небезпека", - вказали синоптики.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 8 жовтня в Україні місцями дощитиме. Повітря вдень прогріється до 13 градусів тепла.