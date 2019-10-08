Самый высокий уровень пожарной опасности сохраняется в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности сохранится в Украине ближайшие двое суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"8-9 октября в Тернопольской, Черкасской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - указали синоптики.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 8 октября в Украине местами дожди. Воздух днем прогреется до 13 градусов тепла.