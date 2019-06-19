Найвищий рівень пожежної небезпеки оголосили в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Попередження про пожежну небезпеку випустили для України, а також Києва та Київської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"За прогнозом Укргідрометцентру, 19-23 червня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - зазначили у відомстві.
По Києву та Київській області 19-23 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 19 червня в Україні очікується 34-градусна спека.