Самый высокий уровень пожарной опасности объявлен в Украине

"По прогнозу Укргидрометцентра, 19-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - отметили в ведомстве.

По Киеву и Киевской области 19-23 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 19 июня в Украине ожидается 34-градусная жара.