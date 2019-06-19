Самый высокий уровень пожарной опасности объявлен в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Предупреждение о пожарной опасности выпустили для Украины, а также Киева и Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
"По прогнозу Укргидрометцентра, 19-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - отметили в ведомстве.
По Киеву и Киевской области 19-23 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 19 июня в Украине ожидается 34-градусная жара.