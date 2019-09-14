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Найвищий рівень пожежної небезпеки накриє Україну

Найвищий рівень пожежної небезпеки накриє Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки очікується по Україні до 16 вересня включно. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 14-16 вересня в Україні, крім Карпат, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві та Київській області 14-16 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили у відомстві.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, 14 вересня в Україні стане прохолодніше.

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