Самый высокий уровень пожарной опасности накроет Украину

"По данным Укргидрометцентра, 14-16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киеве и Киевской области 14-16 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили в ведомстве.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 14 сентября в Украине станет прохладнее.