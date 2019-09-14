Самый высокий уровень пожарной опасности накроет Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности ожидается по Украине до 16 сентября включительно. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 14-16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киеве и Киевской области 14-16 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили в ведомстве.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 14 сентября в Украине станет прохладнее.