Сьогодні в Україні стане прохолодніше
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. На частині України у суботу, 14 вересня, пройдуть дощі. Стане дещо прохолодніше - 23-28 градусів вище нуля вдень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"14 вересня вночі та вранці в західних та північних, вдень у центральних, Сумській та Харківській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів", - зазначили синоптики.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 18-23°, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 24-28°.
Нагадаємо, в Україні очікується поступове зниження температури.