Сегодня в Украине станет прохладнее

"14 сентября ночью и утром в западных и северных, днем в центральных, Сумской и Харьковской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15 °, на побережье морей до 18°, днем 18-23°, на юге, востоке страны и Днепропетровской 24-28°.

Напомним, в Украине ожидается постепенное понижение температуры.