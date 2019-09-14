Сегодня в Украине станет прохладнее
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. На части Украины в субботу, 14 сентября, пройдут дожди. Станет несколько прохладнее - 23-28 градусов выше нуля днем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"14 сентября ночью и утром в западных и северных, днем в центральных, Сумской и Харьковской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15 °, на побережье морей до 18°, днем 18-23°, на юге, востоке страны и Днепропетровской 24-28°.
Напомним, в Украине ожидается постепенное понижение температуры.