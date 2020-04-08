Найвищий гравець клубу: ГК "Мотор" підсилився гандболістом збірної Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Титулований український гандбольний клуб із Запоріжжя "Мотор" оголосив про підсилення складу, інформує УНН з посиланням на пресслужбу запоріжців.
Представник мінського "СКА" лінійний В'ячеслав Бохан перейшов до стану "Мотору". Контракт запоріжців із Боханом розрахований на два роки.
Свою спортивну кар'єру 24-річний виконавець починав досить в зрілому віці, в сімнадцять років в ГК ім. Левіна в місті Полоцьку, звідки сам гандболіст родом. Лінійний має зріст 206 см при власній вазі 100 кг, що дозволить йому стати найвищим у складі "Мотору".
Крім цього, він стане третім білорусом в команді - зараз в запорізькому клубі виступають Борис Пуховський і Максим Бабічев.
Додамо також, Бохан є гравцем збірної Білорусі. За національну команду гандболіст зіграв 45 матчів і забив 30 м'ячів.