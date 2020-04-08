Самый высокий игрок клуба: ГК "Мотор" усилился гандболистом сборной Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Титулованный украинский гандбольный клуб из Запорожья "Мотор" объявил об усилении состава, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу запорожцев.
Представитель минского "СКА" линейный Вячеслав Бохан перешел в "Мотор". Контракт запорожцев с Бохан рассчитан на два года.
Свою спортивную карьеру 24-летний исполнитель начинал достаточно в зрелом возрасте, в семнадцать лет в ГК им. Левина в городе Полоцке, откуда сам гандболист родом. Линейный имеет рост 206 см при собственном весе 100 кг, что позволит ему стать самым высоким в составе "Мотора".
Кроме этого, он станет третьим белорусом в команде - сейчас в запорожском клубе выступают Борис Пуховский и Максим Бабичев.
Добавим также, Бохан является игроком сборной Беларуси. За национальную команду гандболист сыграл 45 матчей и забил 30 мячей.