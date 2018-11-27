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Найвідоміший капіталіст Китаю вступив до Комуністичної партії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Засновник та президент компанії Alibaba Group Holding Ltd та найвідоміший капіталіст Китаю Ма Юнь (також відомий як Джек Ма) став членом Комуністичної партії Китаю. Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційну газету китайської компартії, повідомляє УНН.

“Джек Ма... є членом Комуністичної партії”, — повідомляється у міжнародному виданні.

Видання не уточнює, коли саме це сталося. Ма Юнь згадується як член партії в списку зі ста осіб, які “сприяли політиці реформуванню та відкритості” в КНР.

Ма — найбагатша людина Китаю з доходом 35,8 мільярда доларів, повідомляє Forbes.

Як зазначає видання CNBC, публікація такої інформації може бути пов’язано з позицією Пекіна, який хоче привести бізнес в країні у відповідність з офіційними партійними цінностями.

У свою чергу, компанія Alibaba відмовились коментувати членство партії Ма, але сказали, що політичні зв’язки не впливають на внутрішні операції фірми.

“Політична приналежність будь-кого з адміністрації компанії не впливає на процес прийняття рішень в бізнесі”, — заявив прес-секретар компанії.

Нагадаємо, у вересні засновник і глава групи компаній, що займаються бізнесом в Інтернеті Alibaba Group 54-річний Ма Юнь вдруге за чотири останні роки очолив список найбагатших жителів Китаю.

Як повідомляв УНН, китайські компанії — Tencent і Alibaba — вперше в історії зайняли відразу дві позиції у першій десятці найдорожчих брендів світу BrandZ Top100, розташувавшись на п’ятій та дев’ятій позиції відповідно.

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