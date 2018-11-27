Найвідоміший капіталіст Китаю вступив до Комуністичної партії

“Джек Ма... є членом Комуністичної партії”, — повідомляється у міжнародному виданні.



Видання не уточнює, коли саме це сталося. Ма Юнь згадується як член партії в списку зі ста осіб, які “сприяли політиці реформуванню та відкритості” в КНР.

Ма — найбагатша людина Китаю з доходом 35,8 мільярда доларів, повідомляє Forbes.

Як зазначає видання CNBC, публікація такої інформації може бути пов’язано з позицією Пекіна, який хоче привести бізнес в країні у відповідність з офіційними партійними цінностями.



У свою чергу, компанія Alibaba відмовились коментувати членство партії Ма, але сказали, що політичні зв’язки не впливають на внутрішні операції фірми.



“Політична приналежність будь-кого з адміністрації компанії не впливає на процес прийняття рішень в бізнесі”, — заявив прес-секретар компанії.

Нагадаємо, у вересні засновник і глава групи компаній, що займаються бізнесом в Інтернеті Alibaba Group 54-річний Ма Юнь вдруге за чотири останні роки очолив список найбагатших жителів Китаю.

Як повідомляв УНН, китайські компанії — Tencent і Alibaba — вперше в історії зайняли відразу дві позиції у першій десятці найдорожчих брендів світу BrandZ Top100, розташувавшись на п’ятій та дев’ятій позиції відповідно.