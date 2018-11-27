Самый известный капиталист Китая вступил в Коммунистическую партию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Основатель и президент компании Alibaba Group Holding Ltd и самый известный капиталист Китая Ма Юнь (также известный как Джек Ма) стал членом Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальную газету китайской компартии, сообщает УНН.
“Джек Ма... является членом Коммунистической партии”, — сообщается в международном издании.
Издание не уточняет, когда именно он вступил в партию произошло. Ма Юнь упоминается как член партии в списке из 100 человек, которые “способствовали политике реформированию и открытости” в КНР.
Ма — самый богатый человек Китая с доходом 35,8 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
Как отмечает CNBC, публикация такой информации может быть связано с позицией Пекина, который хочет привести бизнес в стране в соответствии с официальными партийными ценностями.
В свою очередь, компания Alibaba отказались комментировать членство партии Ма, но добавили, что политические связи не влияют на внутренние операции фирмы.
“Политическая принадлежность кого-либо из администрации компании не влияет на процесс принятия решений в бизнесе”, — заявил пресс-секретарь компании.
Напомним, в сентябре основатель и глава группы компаний, занимающихся бизнесом в Интернете Alibaba Group 54-летний Ма Юнь второй раз за четыре последних года возглавил список самых богатых жителей Китая.
Как сообщал УНН, китайские компании — Tencent и Alibaba — впервые в истории заняли сразу две позиции в первой десятке самых дорогих брендов мира BrandZ Top100, расположившись на пятой и девятой позиции соответственно.