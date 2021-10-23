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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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"Найважливіше - сім'я": Він Дізель відвів дочку Пола Уокера до вівтаря

Київ • УНН

 • 115406 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Мідоу Уокер, дочка актора Пола Уокера з кінофраншизи "Форсаж", який трагічно загинув у 2013 році, вийшла заміж. До вівтаря її вів хрещений, найкращий друг Уокера в "Форсажі" і в житті, актор Він Дізель, передає УНН.

"Найважливіше - сім'я": Він Дізель відвів дочку Пола Уокера до вівтаря

Деталі

Мідоу Уокер вийшла заміж за актора Луї Торнтона-Аллана. Радісною подією вона поділилася в своєму Instagram, де опублікувала фотографії як з нареченим, так і з Дізелем, який провів дівчину до вівтаря.

Як повідомляє Vogue, весілля відбулося "на початку цього місяця", не називаючи точної дати.

Партнерка Уокера по "Форсажу" Джордана Брюстер також була присутня на церемонії, яка проходила в Домініканській Республіці.

Довідка

Мідоу - дочка Уокера з Ребеккою Сотерос, подругою, вона 13 років жила зі своєю матір'ю на Гаваях, перш ніж переїхати до Каліфорнії з батьком в 2011 році. Мідоу було всього 15 років, коли її батько загинув в 40 років в автокатастрофі в листопаді 2013 року.

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Публікація від Meadow Walker (@meadowwalker)

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