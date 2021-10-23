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"Самое важное — семья": Вин Дизель отвел дочь Пола Уокера к алтарю

Киев • УНН

 • 115406 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Мидоу Уокер, дочь актера Пола Уокера из кинофраншизы "Форсаж", который трагически погиб в 2013 году, вышла замуж. К алтарю ее вел кресный, лучший друг Уокера в "Форсаже" и в жизни, актер Вин Дизель, передает УНН.

"Самое важное — семья": Вин Дизель отвел дочь Пола Уокера к алтарю

Детали

Мидоу Уокер вышла замуж за актера Луи Торнтона-Аллана. Радостным событием она поделилась в своем Instagram, где опубликовала фотографии как с женихом, так и с Дизелем, ведущим девушку к алтарю.

Как сообщает Vogue, свадьба состоялась "в начале этого месяца", не называя точной даты.

Партнерша Уокера по "Форсажу" Джордана Брюстер также присутствовала на церемонии, которая проходила в Доминиканской Республике.

Справка

Мидоу - дочь Уокера с Ребеккой Сотерос, подругой, она 13 лет жила со своей матерью на Гавайях, прежде чем переехать в Калифорнию с отцом в 2011 году. Мидоу было всего 15 лет, когда ее отец погиб в 40 лет в автокатастрофе в ноябре 2013 года.

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Публикация от Meadow Walker (@meadowwalker)

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