"Самое важное — семья": Вин Дизель отвел дочь Пола Уокера к алтарю

Детали

Мидоу Уокер вышла замуж за актера Луи Торнтона-Аллана. Радостным событием она поделилась в своем Instagram, где опубликовала фотографии как с женихом, так и с Дизелем, ведущим девушку к алтарю.

Как сообщает Vogue, свадьба состоялась "в начале этого месяца", не называя точной даты.

Партнерша Уокера по "Форсажу" Джордана Брюстер также присутствовала на церемонии, которая проходила в Доминиканской Республике.

Справка

Мидоу - дочь Уокера с Ребеккой Сотерос, подругой, она 13 лет жила со своей матерью на Гавайях, прежде чем переехать в Калифорнию с отцом в 2011 году. Мидоу было всего 15 лет, когда ее отец погиб в 40 лет в автокатастрофе в ноябре 2013 года.