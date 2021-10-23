"Самое важное — семья": Вин Дизель отвел дочь Пола Уокера к алтарю
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Мидоу Уокер, дочь актера Пола Уокера из кинофраншизы "Форсаж", который трагически погиб в 2013 году, вышла замуж. К алтарю ее вел кресный, лучший друг Уокера в "Форсаже" и в жизни, актер Вин Дизель, передает УНН.
Детали
Мидоу Уокер вышла замуж за актера Луи Торнтона-Аллана. Радостным событием она поделилась в своем Instagram, где опубликовала фотографии как с женихом, так и с Дизелем, ведущим девушку к алтарю.
Как сообщает Vogue, свадьба состоялась "в начале этого месяца", не называя точной даты.
Партнерша Уокера по "Форсажу" Джордана Брюстер также присутствовала на церемонии, которая проходила в Доминиканской Республике.
Справка
Мидоу - дочь Уокера с Ребеккой Сотерос, подругой, она 13 лет жила со своей матерью на Гавайях, прежде чем переехать в Калифорнию с отцом в 2011 году. Мидоу было всего 15 лет, когда ее отец погиб в 40 лет в автокатастрофе в ноябре 2013 года.