Найтовстіша жінка світу схудла на 140 кг за 5 тижнів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Єгиптянка Іман Ахмад Абдулаті, яку ще недавно називали найповнішою жінкою планети, скинула за п’ять тижнів перебування в індійській клініці 140 кг. Про це повідомляє телеканал NDTV, передає УНН.
На думку медиків, жінка зуміє зменшити вагу до 300 кг до кінця року.
Вага Іман, що на момент прибуття на лікування до Індії становила близько 500 кг, тепер становить 358 кг.
“Наразі пацієнтці дають гіпонатрієве протеїнове рідке харчування, змішане з соєвим молоком. Щодня вона отримує приблизно 1800 калорій”, — цитує телеканал повідомлення клініки “Саїфі” в Мумбаї.
Єгиптянку госпіталізували 11 лютого. Тут медики 7 березня зробили жінці операцію з лапароскопічної рукавної резекції шлунка, яку вона перенесла благополучно. Ця операція передбачає видалення значної частини шлунка. При підготовці до операції за 25 днів єгиптянка втратила 108 кг завдяки спеціально розробленій дієті і курсу фізіотерапії.
Як повідомив лікар 36-річної єгиптянки, індійський фахівець із боротьби з ожирінням доктор Лакдавала, у Іман діагностовано хворобу гланд, а також елефантіаз. Кожне з цих захворювань в окремо призводить до надмірної ваги, але в цьому випадку присутні обидві хвороби. Пацієнтка також страждає від діабету, гіпертонії, безсоння, інших захворювань, викликаних надмірною вагою. Крім того, вона перенесла інсульт.
Медики зазначають, що попри всі недуги Іман зможе навіть ходити.
Для перевезення Іман в Індію була потрібна ціла спецоперація: спочатку лікарі в Єгипті протягом 10 днів готували її до перельоту — їй кололи спеціальні препарати. У Мумбаї її доставили на вантажному літаку спецрейсом авіакомпанії EgyptАir. На шляху з аеропорту в лікарню автомобіль з незвичайною пацієнткою супроводжував поліцейський ескорт і карета швидкої допомоги, в палату клініки її підняли за допомогою автокрана.
Ось уже 25 років жінка не виходить з дому, не може пересуватися самостійно і навіть повертатися в ліжку. Вона не в змозі доглядати за собою без сторонньої допомоги.
Єгипетські лікарі жінці допомогти не змогли, тож родина Іман звернулася до лікарів в Індії.
Нагадаємо, європейські вчені знайшли докази зв’язку між розвитком ожиріння і ймовірністю появи дев’яти форм раку.