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Самая толстая женщина мира похудела на 140 кг за 5 недель

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Египтянка Иман Ахмад Абдулати, которую еще недавно называли самой полной женщиной планеты, сбросила за пять недель пребывания в индийской клинике 140 кг. Об этом сообщает телеканал NDTV, передает УНН.

По мнению медиков, женщина сумеет уменьшить вес до 300 кг до конца года.

Вес Иман, что на момент прибытия на лечение в Индии составляла около 500 кг, теперь составляет 358 кг.

"Сейчас пациентке дают гипонатриевое протеиновое жидкое питание, смешанное с соевым молоком. Ежедневно она получает примерно 1800 калорий", - цитирует телеканал сообщение клиники" Саиф "в Мумбаи.

Египтянку госпитализировали 11 февраля. Здесь медики 7 марта сделали женщине операцию по лапароскопической рукавной резекции желудка, которую она перенесла благополучно. Эта операция предусматривает удаление значительной части желудка. При подготовке к операции за 25 дней египтянка потеряла 108 кг благодаря специально разработанной диете и курсу физиотерапии.

Как сообщил врач 36-летней египтянки, индийский специалист по борьбе с ожирением доктор Лакдавала, у Иман диагностирована болезнь гланд, а также элефантиаз. Каждое из этих заболеваний отдельно приводит к избыточному весу, но в этом случае присутствуют обе болезни. Пациентка также страдает от диабета, гипертонии, бессоннице, других заболеваний, вызванных избыточным весом. Кроме того, она перенесла инсульт.

Медики отмечают, что несмотря на все недуги Иман сможет даже ходить.

Для перевозки Иман в Индию была нужна целая спецоперация: сначала врачи в Египте в течение 10 дней готовили ее к перелету - ей кололи специальные препараты. В Мумбаи ее доставили на грузовом самолете спецрейсом авиакомпании EgyptАir. На пути из аэропорта в больницу автомобиль с необычной пациенткой сопровождал полицейский эскорт и карета скорой помощи, в палату клиники ее подняли с помощью автокрана.

Вот уже 25 лет женщина не выходит из дома, не может передвигаться самостоятельно и даже поворачиваться в постели. Она не в состоянии ухаживать за собой без посторонней помощи.

Египетские врачи женщине помочь не смогли, поэтому семья Иман обратилась к врачам в Индии.

Напомним, европейские ученые нашли доказательства связи между развитием ожирения и вероятностью появления девяти форм рака.

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