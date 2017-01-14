Найтитулованіша хокеїстка світу Х.Віккенхайзер оголосила про завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Чотириразова чемпіонка Олімпійських ігор з хокею канадка Хейлі Віккенхайзер оголосила про завершення кар'єри. Про це сама спортсменка написала на своїй офіційній сторінці в мережі мікроблогів Twitter, передає УНН.
“Шановна Канадо. Виступати для тебе було величезною честю для мене. Настав час повісити ковзани на цвях. Спасибі”, — написала Х.Віккенхайзер.
У складі збірної Канади Х.Віккенхайзер, яка виступала на позиції нападника, завоювала чотири золотих (2002, 2006, 2010, 2014) і одну срібну (1998) нагороду Олімпійських ігор. Також Вона сім разів ставала чемпіонкою світу і шість — срібним призером.
Разом з канадкою Джейною Хеффорд вона є рекордсменом країни за кількістю золотих олімпійських медалей, а також найтитулованішою хокеїсткою в історії Олімпіад. У 2014 році була обрана членом комісії спортсменів Міжнародного олімпійського комітету. На церемонії відкриття Олімпіади в Сочі була прапороносцем національної збірної Канади.