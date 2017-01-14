Самая титулованная хоккеистка мира Х.Виккенхайзер объявила о завершении карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр по хоккею канадка Хейли Виккенхайзер объявила о завершении карьеры. Об этом сама спортсменка написала на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter, передает УНН.
"Уважаемая Канада. Выступать для тебя было огромной честью для меня. Пришло время повесить коньки на гвоздь. Спасибо ", - написала Х.Виккенхайзер.
В составе сборной Канады Х.Виккенхайзер, которая выступала на позиции нападающего, завоевала четыре золотых (2002, 2006, 2010, 2014) и одну серебряную (1998) награду Олимпийских игр. Также она семь раз становилась чемпионкой мира и шесть - серебряным призером.
Вместе с канадкой Джейн Хеффорд она является рекордсменом страны по количеству золотых олимпийских медалей, а также самой титулованной хоккеисткой в истории Олимпиад. В 2014 году была избрана членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. На церемонии открытия Олимпиады в Сочи была знаменосцем сборной Канады.