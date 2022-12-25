Найтехнологічніше просунута війна в історії людства — The Washington Post

Деталі

За допомогою розробок, наданих американською компанією Palantir, українські військові можуть аналізувати розстановку сил у битвах, прицілюватись та атакувати позиції російської армії ракетами, артилерійськими знаряддями чи безпілотниками. Коли дрони звітують про здійснений удар, дані надходять у систему, і програма розраховує завдану шкоду. Цифрова військова кампанія, яку неофіційно називають “війною магів”, має ключове значення — багато в чому саме вона забезпечує Україні перевагу над супротивником, попри перевагу останнього в інших аспектах.

Автор The Washington Post Девід Ігнатіус, який побував у Києві, зазначає, що ЗСУ застосовують найпередовіші технології розвідки та стратегічного моделювання, які коли-небудь використовувалися при веденні бойових дій. На думку журналіста, революційні розробки змінили розстановку сил із перевагою на боці України та практично позбавили Росію шансів на завершення війни на свою користь.

Іншим значущим фактором, що визначає перевагу ЗСУ, Ігнатіус вважає згуртованість і дух українців, які не впадають у відчай, незважаючи на щоденні загрози та обстріли. Прибувши до Києва, журналіст зазначив, що більшість жителів міста продовжують підтримувати нормальне існування, наскільки це можливо: дорослі ходять до ресторанів та парків, діти гралися поруч із захопленими російськими танками на майдані Незалежності.

Настрій військових, з якими вдалося поспілкуватися Ігнатіусу, переконав його в тому, що українцям під силу перемогти, якщо Захід продовжуватиме їх унікальними технологіями. Мотивація відрізняє бійців ЗСУ від службовців афганської армії, які не змогли протистояти талібам, і зближує їх із сирійськими курдами, яким вдалося дати відсіч “Ісламській державі” за підтримки США.

Додамо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що Україна отримає все необхідне озброєння, але для цього потрібен час.