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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Американская газета The Washington Post рассказала, как американские технологии обеспечивают ВСУ преимущество в неравном противостоянии с Россией, передает УНН.

Детали

При помощи разработок, предоставленных американской компанией Palantir, украинские военные могут анализировать расстановку сил в битвах, прицеливаться и атаковать позиции российской армии ракетами, артиллерийскими орудиями или беспилотниками. Когда дроны отчитываются о нанесенном ударе, данные поступают в систему, и программа рассчитывает нанесенный ущерб. Цифровая военная кампания, которую неофициально называют “войной магов”, имеет ключевое значение — много в чем именно она обеспечивает Украине преимущество над противником, несмотря на преимущество последнего в других аспектах.

Автор The Washington Post Дэвид Игнатиус, побывавший в Киеве, отмечает, что ВСУ применяют самые передовые технологии разведки и стратегического моделирования, когда-либо использовавшиеся при ведении боевых действий. По мнению журналиста, революционные разработки изменили расстановку сил с преимуществом на стороне Украины и практически лишили Россию шансов на завершение войны в свою пользу.

Другим значимым фактором, определяющим преимущество ВСУ, Игнатиус считает сплоченность и дух украинцев, которые не отчаиваются, несмотря на ежедневные угрозы и обстрелы. Прибыв в Киев, журналист отметил, что большинство жителей города продолжают поддерживать нормальное существование, насколько это возможно: взрослые ходят в ресторанов и парков, дети играли рядом с восторженными российскими танками на площади Независимости.

Настроение военных, с которыми удалось пообщаться Игнатиусу, убедило его в потому, что украинцам по силам победить, если Запад будет продолжать их уникальными технологиями. Мотивация отличает бойцов ВСУ от служащих афганской армии, которые не смогли противостоять талибам, и сближает их с сирийскими курдами, которым удалось дать отпор “Исламскому государству” по поддержки США.

Добавим

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Украина получит все необходимое вооружение, но для этого нужно время.

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