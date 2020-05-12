Найстарішою людиною, яка одужала від COVID-19, стала 113-річна жителька Іспанії

“113-річна жінка - найстаріша людина Іспанії - стає найстаршою людиною у світі, яка одужала від коронавірусу”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що Марія Браняс народилася в Сан-Франциско в 1907 році, до того, як поселилась в Іспанії.

“За своє життя вона пережила іспанку та обидві світові війни. Найстаріша жінка Іспанії вже два десятки років живе в будинку опіки в місті Олот, Іспанія. У неї троє дітей, 11 онуків та 13 правнуків”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у будинку престарілих від COVID-19 померло 17 людей, і хоча були запроваджені заходи безпеки - Браняс все одно захворіла в квітні. Її ізолювали у своїй кімнаті в будинку опіки, до того як отримали негативний результат тесту.

“Вона сказала, що пандемія дуже сумна, але вона не знає, звідки вона походить або як прибула до Іспанії. Марія каже, що її здоров'я в порядку, і додала, що вона зазнає невеликих болів, як і інші, і подякувала працівникам будинку за підтримку”, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час захворювання жінка перенесла інфекцію сечовивідних шляхів, однак сам вірус був безсимптомним.

Нагадаємо, кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 176 осіб, загалом загинули понад 26,9 тисячі осіб.