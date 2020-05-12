Самым старым человеком, который выздоровел от COVID-19, стала 113-летняя жительница Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. 113-летняя жительница Испании стала самым старым человеком в мире, который выздоровел от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DailyMail.
"113-летняя женщина - самый старый человек Испании - становится самым пожилым человеком в мире, который выздоровел от коронавируса", - сообщили в СМИ.
Указано, что Мария Браняс родилась в Сан-Франциско в 1907 году, до того, как поселилась в Испании.
"За свою жизнь она пережила испанку и обе мировые войны. Самая старая женщина Испании уже два десятка лет живет в доме опеки в городе Олот, Испания. У нее трое детей, 11 внуков и 13 правнуков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в доме престарелых от COVID-19 умерло 17 человек, и хотя были введены меры безопасности - Браняс все равно заболела в апреле. Ее изолировали в своей комнате в доме опеки, прежде чем получили отрицательный результат теста.
"Она сказала, что пандемия очень грустная, но она не знает, откуда она происходит или как прибыла в Испанию. Мария говорит, что ее здоровье в порядке, и добавила, что она испытывает небольшие боли, как и другие, и поблагодарила работников дома за поддержку", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время заболевания женщина перенесла инфекцию мочевыводящих путей, однако сам вирус был бессимптомным.
Напомним, количество жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки - 176 человек, в общем погибли более 26,9 тысячи человек.