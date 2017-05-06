Найстаріший чемпіон Олімпійських ігор з США помер у віці 98 років
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Чемпіон Олімпійських ігор 1936 року в плаванні американець Адольф Кіфер помер у віці 98 років, він був найстаршим володарем золотої олімпійської нагороди, які народилися в США, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
А.Кіфер помер у своєму будинку в штаті Іллінойс за місяць до свого 99-річчя.
Варто зазначити, що уродженець Чикаго став чемпіоном Ігор-1936 в Берліні на дистанції 100 м на спині. На момент перемоги йому було 18 років. У фіналі він показав результат 1 хвилина 5,9 секунди і встановив новий рекорд Олімпіад, який протримався 20 років.