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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Найстаріший чемпіон Олімпійських ігор з США помер у віці 98 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Чемпіон Олімпійських ігор 1936 року в плаванні американець Адольф Кіфер помер у віці 98 років, він був найстаршим володарем золотої олімпійської нагороди, які народилися в США, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Найстаріший чемпіон Олімпійських ігор з США помер у віці 98 років

А.Кіфер помер у своєму будинку в штаті Іллінойс за місяць до свого 99-річчя.

Варто зазначити, що уродженець Чикаго став чемпіоном Ігор-1936 в Берліні на дистанції 100 м на спині. На момент перемоги йому було 18 років. У фіналі він показав результат 1 хвилина 5,9 секунди і встановив новий рекорд Олімпіад, який протримався 20 років.

 

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