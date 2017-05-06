Старейший чемпион Олимпийских игр по США скончался в возрасте 98 лет
Киев • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Чемпион Олимпийских игр 1936 года в плавании американец Адольф Кифер умер в возрасте 98 лет, он был самым старшим обладателем золотой олимпийской награды, которые родились в США, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
А.Кифер умер в своем доме в штате Иллинойс за месяц до своего 99-летия.
Стоит отметить, что уроженец Чикаго стал чемпионом Игр-1936 в Берлине на дистанции 100 м на спине. На момент победы ему было 18 лет. В финале он показал результат 1 минута 5,9 секунды и установил новый рекорд Олимпиад, который продержался 20 лет.