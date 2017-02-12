Найсмачніші млинці обирали на гастрономічному фестивалі в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні в Ужгороді у Боздоському парку фінішував VIII гастрономічний фестиваль “Ужгородська палачінта” (млинець — ред.), передає кореспондент УНН.
За підсумками двох днів фестивалю було обрано найсмачніші млинці, авторами яких виявилися волонтери Руху підтримки закарпатських військових. Переможцям урочисто вручили “Золоту палачінтовку” (сковорідка — ред.).
Восьмий рік поспіль закарпатські кулінари, виробники молочної, м′ясної продукції, винороби та бджолярі, майстри хендмейду, ініціативна громада Ужгорода та волонтери збирають тисячі туристів напередодні Масляної на фестиваль. Традиційно на “Ужгородській палачінті” можна поласувати млинцями з різноманітними начинками, стравами закарпатської кухні, випити погар вина й придбати запас молочної та м′ясної продукції.
Цього року у рамках кулінарного конкурсу на найсмачніші млинці перемогла локація “Ведмежий острів” закарпатських волонтерів, які запропонували своїм гостям млинці з понад 15-ма начинками. Відтак гурмани мали змогу скуштувати палачінти з м′ясом, печінкою, шинкою, жульєном, грибами, капустою, червоною ікрою, сиром, кокосовим кремом, яблуками, ківі, бананами, морквою з творогом тощо.
Колориту фестивалю додали тематичні фотозони із опудалом “зимової мари”, конкурси, розваги для дітей та дорослих, концертні номери. Порадувала цього року й ужгородська погода — дощ зі снігом змінило майже весняне сонце і температура у понад +10.
Вже за тиждень центральна площа Ужгорода прийматиме триденний фестиваль “Медовуха Фест” з ярмарком, презентацією продуктів бджільництва, тематичними лекціями та концертною програмою.
Як раніше повідомляв УНН, стейки, бограч, гуляш — на Закарпатті у майстерності змагались українські і угорські різники.